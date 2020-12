Beccati a rubare una bici a Roiano, denunciata giovane coppia

Una coppia di giovani triestini nati rispettivamente nel 1995 e nel 2002 sono stati denunciati nella giornata di ieri 19 dicembre dalla Squadra Volante della questura del capoluogo regionale con l'accusa di furto aggravato in concorso. Sono stati sorpresi in flagranza di reato proprio dal personale della Volante mentre stavano tentando di rubare una bicicletta in via degli Apiari, nel rione di Roiano.

Sempre personale della Squadra Volante è intervenuto nella giornata di ieri 19 dicembre in strada per Mattonaia a causa di un incidente di un furgone finito fuori strada. Giunti sul posto, gli operatori hanno trovato un triestino del 1975 in evidente stato di ubriachezza. Dopo essersi sottoposto all'alcoltest, l'uomo è risultavo positivo ed è stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza. Il furgone è stato sequestrato.