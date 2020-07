Upim, Zara e H&M presi d'assalto da ladri in trasferta: arrestati tre giovani

I Carabinieri della Stazione di Guardiella, nel pomeriggio di martedì, hanno fermato e arrestato in flagranza di reato tre cittadini kosovari, tutti ventunenni, resisi responsabili, in concorso tra loro, di furto aggravato all’interno di vari negozi di abbigliamento del centro città.

I tre giovani, provenienti da Treviso, entravano nei negozi con buste di vari esercizi del centro, come se fossero impegnati in una normale giornata di shopping. Una volta individuati gli articoli da asportare rimuovevano i dispositivi antitaccheggio con tronchesine, strappavano le etichette e nascondevano la refurtiva all’interno delle buste, per poi guadagnare velocemente l’uscita.

A rendersi conto delle reali intenzioni dei tre è stato un addetto della sicurezza del punto vendita Upim di Corso Italia, che li ha seguiti, sorpresi e ha infine chiamato i Carabinieri. Sul posto sono così arrivati i militari di Guardiella, che hanno perquisito i tre giovani trovandoli in possesso di capi di abbigliamento e altra merce di vario tipo appena asportata dagli scaffali di Upim, H&M e ZARA.

La refurtiva è stata immediatamente restituita agli aventi diritto e i tre sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. Uno dei tre, peraltro, all’atto del primo controllo forniva ai militari false generalità nel maldestro tentativo di eludere i successivi accertamenti. Una volta verificata la vera identità è risultato essere gravato da numerosi precedenti penali e di polizia anche per furto e destinatario di divieto di ritorno nel comune di Trieste. Al termine delle formalità di rito i tre sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza dell’Arma, a disposizione della Procura della Repubblica di Trieste.