Nel weekend anche i turisti del furto, dietro le sbarre coppia di giovani ladri

TRIESTE - Il rione prediletto era quello di Barriera vecchia dove, tra il 15 e il 18 febbraio scorso, due giovani croati hanno messo a segno almeno due furti in casa e effettuato "sopralluoghi" all'interno di 15 condomini. La Squadra mobile della questura giuliana li ha arrestati il 19 febbraio in piazza Libertà con l'accusa di ricettazione in concorso. La coppia, rispettivamente del 2002 (lui) e del 2000 (lei), aveva appena acquistato un biglietto della tratta del Flixbus diretta a Zagabria. I due erano stati individuati in una struttura ricettiva della città. La donna è stata riconosciuta in quanto oggetto di indagini sempre per furto. Immediata l'attività di osservazione per ottenere le informazioni sulla loro presenza in città.

I sopralluoghi e i furti

E' così che la mobile li ha visti entrare (il 16 e 17 febbraio) in quindici stabili siti nella zona tra l'ospedale Maggiore, viale XX settembre e piazza Garibaldi. Il sopralluogo della coppia di ladri è durato tra i 10 e i 15 minuti per ogni stabile visitato. Gli uomini della questura non hanno notato alcun segno di effrazione alle porte degli immobili. Qualche giorno dopo i due croati sono stati visti nella zona della stazione centrale. Dopo averli perquisiti, la mobile ha rinvenuto tre bracciali, un paio di orecchini ed un marsupio, tutti oggetti corrispondenti per descrizione ad alcuni asportati – e successivamente riconosciuti dalle parti lese - durante due furti in abitazione in data 15 e 18 febbraio, rispettivamente in via Pascoli ed in via Maiolica. Durante la perquisizione sono stati trovati anche un joystick Nintendo e 500 euro in contanti. I due sono finiti in manette e condotti presso il carcere del Coroneo, a disposizione dell'autorità giudiziaria.