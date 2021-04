Beccata a rubare cibo alla Pam: 45enne triestina arrestata

Il fatto si è verificato intorno alle 18:30 al supermercato Pam di via Stock a Roiano. Sul posto i Carabinieri

Intorno alle 18:30 di oggi, 16 aprile, i Carabinieri hanno arrestato una 45enne triestina pregiudicata per reati contro il patrimonio, per aver rubato degli alimenti alla Pam di Roiano. Si tratta del secondo intervento in un supermercato del Gruppo Pam: sempre nella giornata di oggi, i militari dell'Arma sono intervenuti al centro commerciale Il Giulia, dove sono state segnalate tre persone sospette