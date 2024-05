Furto in appartamento, rubati oggetti per un valore di 40 mila euro

TRIESTE - Furto in appartamento a San Vito, rubati oggetti e monili per un valore di 40 mila euro. E' accaduto oggi in un appartamento sito in via Pietro Sticotti, situata tra via Franca e via Locchi. Sono intervenuti i carabinieri. La signora che ha denunciato l'accaduto, che ha ha trovato il suo appartamento messo a soqquadro dai malviventi, ha riferito che sono stati portati via oggetti e monili per un valore di 40 mila euro. La signora, dopo aver trovato il suo appartamento letteralmente rovistato e dopo essersi resa conto del furto, ha avuto un malore ed è stata condotta in ospedale. Notizia in aggiornamento