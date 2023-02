Evade dai domiciliari e tenta il furto: arrestato grazie alle telecamere

Evade dagli arresti domiciliari e cerca di commettere un furto all'interno di una ditta nella zona di via Caboto. La videosorveglianza, però, lo incastra, così viene arrestato e condotto in carcere. E' successo nella giornata di giovedì 19 gennaio, in cui gli agenti del Commissariato di Polizia “Polo San Sabba” hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di S.A., cittadino libico del ‘95.

Mentre l’uomo cercava di forzare la porta d’ingresso della ditta, un’applicazione installata nel telefono del titolare ha trasmesso in diretta le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza all'esterno dell’azienda. La squadra volante della Questura ha quindi esaminato i filmati e ha riconosciuto l’evaso, che è stato deferito all’Autorità giudiziaria. E' stato quindi chiesto alla Procura di sostituire la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella custodiale in carcere, accolta poi, dal Gip di Trieste.