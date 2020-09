Ruba uno zaino a Barcola e si dà alla fuga: arrestato in largo Barriera

Nella giornata del 6 settembre la Polizia di Stato ha arrestato per furto aggravato un cittadino tunisino, (Y.K. le iniziali) nato nel 1997. Nel primo pomeriggio aveva sottratto a Barcola uno zaino contenente indumenti da spiaggia, un cellulare e un portafoglio con del denaro e con il permesso di soggiorno appartenente a un cittadino kosovaro. La sua azione era stata notata da un passante che aveva informato la sala operativa della Questura per il tramite del 112.

E’ stata fornita una descrizione del ladro (salito nel frattempo su un bus diretto in cento città) agli equipaggi presenti sul territorio e l’uomo è stato individuato dopo circa un’ora in largo Barriera. Aveva con sé lo zaino rubato. Dopo i riscontri e gli accertamenti, accompagnato in Questura, dopo le formalità di rito, è stato arrestato e condotto presso la locale Casa circondariale a disposizione della Procura della Repubblica.