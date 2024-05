Ennesimo furto in centro: rubati 1500 euro in un bar vicino a piazza Unità

TRIESTE - Un altro furto in centro, stavolta in un locale a pochi passi da piazza Unità: si tratta del bar Sempre David, in via del Teatro, a lato del teatro Verdi. Il furto è avvenuto nella notte tra il 28 e il 29 maggio, in cui ignoti malintenzionati si sono introdotti nella struttura, forzando la porta sul retro e sottraendo 1500 euro in contanti e diversi generi alimentari. La titolare dell'esercizio ha sporto denuncia nella giornata di oggi, giovedì 30 maggio. Indagano i Carabinieri. Diversi i furti a danno degli esercenti della città negli ultimi mesi. Nella stessa notte un episodio analogo si è verificato al centro estetico Turbo Sun in via Flavia. In questo caso i ladri hanno portato via la cassaforte dopo aver rotto una finestra.