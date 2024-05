Furto in un centro estetico di via Flavia: portata via la cassaforte

TRIESTE - Furto nel centro estetico Turbo Sun di via Flavia dove, nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 maggio, ignoti malintenzionati si sono introdotti nei locali sottraendo la cassaforte. Per irrompere nella struttura, i ladri avrebbero rotto la finestra del bagno, che si affaccia su un cortile, e da lì avrebbero fatto uscire il bottino. Sul fatto indaga la polizia di Stato. Si tratta dell'ennesimo caso di furto a danno degli esercenti nell'ultmo periodo. Nella stessa notte un altro furto è stato commesso in un bar a pochi passi da piazza Unità.