Cerca di rubare in chiesa ma fa scoppiare un incendio: arrestato 14 anni dopo

Un tentato furto in chiesa si trasforma in un incendio, ma il ladro maldestro viene arrestato solo 14 anni dopo. Il reato è avvenuto nel 2008 nel Napoletano: l'uomo si era diretto con un coltellino verso cassetta delle offerte ma, mentre cercava di aprirla, aveva rovesciato tutte le candele. In un attimo sono andati in fiamme i vicini paramenti sacri, facendo divampare un incendio. Spaventato dal fuoco, l'uomo è fuggito a gambe levate senza accorgersi di essere stato ripreso dalle telecamere, ed è stato successivamente riconosciuto e denunciato, per poi far perdere le tracce prima della condanna.

14 anni dopo lo ha rintracciato una pattuglia dei Carabinieri di Prosecco durante un controllo su un autobus di linea diretto in Romania. I militari dal controllo hanno scoperto che l’uomo, un 47 enne romeno, è ricercato per un provvedimento di custodia cautelare in carcere per danneggiamento a seguito di incendio e furto. Così la pattuglia dei Carabinieri di Prosecco lo ha arrestato e condotto al Coroneo.