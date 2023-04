Raffica di furti nel parcheggio della ciclabile, è caccia ad una banda di ladri

SAN GIUSEPPE DELLA CHIUSA (Trieste) - I proprietari avrebbero di gran lunga preferito il classico pesce d'aprile, ma in realtà in questa storia non c'è spazio per i sorrisi. Ennesimo blitz dei ladri nel parcheggio da dove si accede alla ciclabile Cottur, lungo la strada provinciale 11, poco fuori l'abitato di San Giuseppe della Chiusa/Ricmanje. I ladri, in azione tra le 11 e le 12 di oggi 1 aprile, hanno sfondato due vetri (rispettivamente il lunotto posteriore di una Lancia e il finestrino anteriore sinistro di una Audi), impossessandosi di una borsa e di un portafogli. La borsa è stata ritrovata all'interno di un cassonetto delle immondizie, all'angolo tra via Costalunga e via della Pace, poco dopo. Dalla borsa sono spariti solamente un paio di occhiali da sole. Dal portafogli, invece, i ladri hanno trafugato i contanti.

L'episodio della scorsa settimana

Secondo quanto confermato dai carabinieri di via dell'Istria, intervenuti sul posto, e da alcuni residenti, la zona è stata teatro di numerosi furti anche in passato. L'ultimo è stato registrato all'incirca una settimana fa. Secondo quanto si apprende, in quell'occasione alcuni ragazzini sarebbero giunti nel parcheggio a bordo dei loro motorini e si sarebbero resi responsabili del grave fatto e attraverso modalità analoghe a quelle messe in atto oggi. Non è escluso che la mano che questa mattina ha danneggiato le autovetture sia la stessa. Le vittime hanno sporto denuncia. Sui fatti indagano i militari dell'Arma.