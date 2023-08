Vestiti rubati e poi nascosti in un passeggino, nei guai due giovani

TRIESTE - Due giovani stranieri sono stati denunciati dalla polizia locale di via Locchi per aver rubato all'interno di un grande magazzino di corso Italia. La coppia, rispettivamente un marocchino del 1990 e un algerino del 1991, dovrà rispondere di furto aggravato in concorso, violazione della normativa sugli stranieri, resistenza a pubblico e falsa dichiarazione sulla propria identità. Il giovane algerino (K.Z. le iniziali), dopo il fermo da parte degli agenti di polizia, era riuscito a fuggire in direzione di viale XX settembre e a nascondersi temporaneamente in uno stabile di via dell'Istria. L'altro (numerosi i precedenti a suo carico per reati contro il patrimonio, E.M. le iniziali), si trovava assieme ai due figli minorenni. Proprio nel passeggino l'uomo aveva nascosto gli indumenti rubati (circa 150 euro il valore complessivo).