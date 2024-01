"Beccati" a rubare ferro a Dolina, in carcere due giovani

Nella serata del 21 gennaio scorso la Polizia di Stato di Trieste ha tratto in arresto due cittadini di origine serba, un uomo del 1992 e una donna del 1994, entrambi residenti a Trieste, per il reato di furto aggravato. Nello specifico, personale della Squadra volante del Commissariato di Muggia, con personale della Squadra volante della questura di Trieste, è intervenuto in località Dolina presso un’azienda artigiana, a seguito di una segnalazione di furto in atto da parte di due persone, pervenuta al numero unico di emergenza 112. Il personale, grazie alla rapidità nell’intervenire, è riuscito a individuare ed arrestare i due soggetti segnalati.

I due giovani sono stati sottoposti a perquisizione personale estesa al loro mezzo di trasporto; tale accertamento consentiva di rinvenire diversi oggetti atti allo scasso e svariato materiale ferroso, dal valore approssimativo di circa 500 euro, risultato appartenere all’azienda parte offesa. Dopo le formalità di rito e di concerto con il pubblico ministero Matteo Tripani, i due soggetti sono stati condotti presso il carcere del Coroneo, a disposizione della autorità giudiziaria.