Tenta il colpo in via dell'Istria, la polizia gli piomba addosso: arrestato

TRIESTE - E' stato arrestato dalla Squadra volante della questura giuliana il richiedente asilo di origine libica classe 1995 che nella notte tra il 16 e il 17 maggio si è introdotto all'interno del negozio di fiori Savina di via dell'Istria. L'uomo, dopo una immediata segnalazione pervenuta alle forze dell'ordine, è stato sorpreso all'interno dell'esercizio commerciale dove, complice l'arrivo degli agenti, non ha fatto in tempo a rubare niente. Il ventinovenne nordafricano (gravato da numerosi precedenti di polizia, tra cui anche l'avviso orale del questore) è stato denunciato per tentato furto. Pubblichiamo il video, inviato in redazione da un lettore, del momento in cui il ladro entra nel negozio.