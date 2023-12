Colpo da 10 mila euro, vittima una triestina residente in Friuli

Antivigilia da dimenticare per una donna di 45 anni originaria di Trieste ma residente a Fiumicello-Villa Vicentina: ignoti si sono introdotti, nel tardo pomeriggio di sabato 23 dicembre, nella sua abitazioneì, riuscendo a trafugare denaro e gioielli per un valore di oltre 10 mila euro. Il colpo sarebbe avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 23 dicembre mentre la proprietaria era uscita per svolgere alcune commissioni. I ladri, dopo aver messo a soqquadro le stanze, hanno rubato contanti per circa 4 mila euro e monili in oro per circa 6 mila euro. La proprietaria di casa ha notato i segni dell'effrazione e si è rivolta ai carabinieri di Fiumicello Villa Vicentina per denunciare il furto.