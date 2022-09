Noleggiano un furgone e tentano di venderlo in Slovenia, presi grazie al gps

TREVISO - Macchine, camper, impianti luci e audio. E' lunga la lista delle truffe che sarebbero state perpetrate, prevalentemente sui siti destinati a compravendite, da M.L., 29enne di Treviso, G. C., trevigiano di 67 anni e A. M., 62enne veneziano ma residente nel capoluogo della Marca. I tre, tutti con svariati precedenti alle loro spalle e come pubblicato dai colleghi di Treviso Today, sono finiti a processo a Treviso, per delle truffe commesse nel periodo compreso tra il 2016 e il 2017. A contribuire in maniera determinante a svelare i loro traffici è stato però un gps, un navigatore satellitare installato all'interno di un mezzo commerciale preso a noleggio. Grazie a questa apparecchiatura il furgoncino è stato seguito tracciato fino alla Slovenia, dove era stato trafugato, forse per essere inserito nel circuito di vendita dei mezzi rubati.

La vicenda si era svolta nel novembre del 2016. L. aveva telefonato ad un autonoleggio di Quinto, dicendo di volere il mezzo commerciale per utilizzarlo nel corso di una trasloco. Ma, al momento di andarlo a ritirare, manda un ragazzo, rimasto ignoto, a prelevarlo. Il titolare dell'autonoleggio e la sua segretaria si insospettiscono per l'aspetto trasandato del giovane e anche per i suoi modi: così, mentre si sta compilando il contratto di noleggio, viene installato e attivato un rilevatore satellitare. Una prassi non usuale ma che permetterà ai legittimi proprietari di recuperare il mezzo. Inutile dire che, alla data della riconsegna, non si presenta nessuno per le restituzione. Il furgone, invece che essere a Treviso, era stato portato fino in Slovenia dove però, grazie alla collaborazione delle autorità locali, viene alla fine individuato.