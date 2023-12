Tenta il colpo alla Mercedes, la vigilanza lo mette in fuga

MUGGIA - E' fuggito a gambe levate, con ogni probabilità messo in allarme dall'arrivo della pattuglia della vigilanza notturna, il ladro che nella tarda serata di ieri 18 dicembre si è introdotto all'interno del piazzale del concessionario Mercedes di via Martinelli, nel comune rivierasco. L'uomo è stato notato dal personale della centrale operativa attraverso l'impianto di videosorveglianza. Immediato l'intervento di una pattuglia, coadiuvata sul posto da una gazzella dei carabinieri di Muggia. Il ladro si stava aggirando all'interno del piazzale "con l'intento di sottrarre alcuni pneumatici nuovi". L'uomo, disturbato dall'arrivo della vigilanza, si è dileguato subito dopo. Dai successivi controlli si è verificato come dal piazzale non sia stato sottratto nulla.