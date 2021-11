Aveva commesso un furto da minorenne: arrestata latitante a 27 anni

L’altro ieri mattina la volante del Commissariato “Duino Aurisina” procedeva al casello autostradale del Lisert al controllo di un autobus di linea straniero, diretto in uscita stato. A bordo, tra i vari passeggeri, veniva rintracciata una cittadina rumena, E.C., del 1994.

Da accertamenti degli agenti la donna risultava latitante, dovendo scontare una condanna di quattro mesi per un furto in un negozio di Firenze commesso, ancora da minorenne, nel 2014. La donna veniva, quindi, tratta in arresto e collocata per l’espiazione della pena al carcere femminile della Giudecca, a Venezia.