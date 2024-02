Raid contro il distributore automatico di Miramare, denunciato

TRIESTE - Un cinquantaquattrenne di nazionalità romena è stato denunciato per furto aggravato e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere in quanto ritenuto responsabile di aver sfondato un distributore automatico di alimenti e bevande posto all'ingresso del parco del Castello di Miramare. L'episodio era avvenuto lo scorso 14 gennaio. I carabinieri della stazione di Miramare erano intervenuti sul posto successivamente alla denuncia del proprietario e avevano fatto partire le indagini. Dopo i controlli effettuati grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona (nonostante il tentativo da parte dell'uomo di manometterle), i militari dell'Arma sono riusciti ad individuare il soggetto, già gravato da precedenti simili. Durante la perquisizione i carabinieri hanno trovato cacciaviti, un martello frangivetro, un coltello a serramanico con apertura manuale con lama di sette centimetri, guanti, nonché la somma di 1000 euro in banconote di piccolo taglio, di cui non sapeva giustificare il possesso. La procura ha disposto ulteriori accertamenti sul sospettato per furti analoghi commessi nello stesso periodo.