Ruba un paio di occhiali e aveva il divieto di ritorno in città: denunciato

Ieri sera la Polizia di Stato ha denunciato un cittadino tunisino del 1966 per ricettazione. E’ stato fermato e identificato assieme a un cittadino marocchino del 1990 da personale della Volante in via Battisti.

Alla vista degli operatori, il tunisino ha cercato di disfarsi di un paio di occhiali da sole, con ancora attaccato il cartellino riportante il prezzo di 320 euro, gettandoli a terra.

Dagli accertamenti effettuati a carico del marocchino, invece, è emerso un provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Trieste e, pertanto, vista la sua inottemperanza, anch’egli è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.