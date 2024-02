Furti nello spogliatoio del Ruda dopo la partita con il Costalunga

TRIESTE - Un furto nello spogliatoio durante il match calcistico tra Costalunga e Ruda, valevole per il girone C di Prima categoria giocata in via Felluga ieri, domenica 25 febbraio. Come riporta "A tutto campo", al termine della partita, i giocatori della squadra ospite hanno constatato che dei soldi all'interno dei portafogli erano stati sottratti. Come racconta il vice presidente del Calcio Ruda Lorenzo Rigonat, l'episodio è stato riferito all'arbitro, che metterà tutto a referto. Rigonat si dichiara dispiaciuto "perchè già dal punto di vista sportivo quest'anno non sta andando bene" e riferisce di aver informato il presidente del Costalunga "con il quale abbiamo un ottimo rapporto. Avere uno spogliatoio senza chiave per poterlo chiudere nel 2024 non mi sembra accettabile, andrebbero presi degli accorgimenti".