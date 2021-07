Ruba 500 euro di vestiti da Coin e li nasconde in una borsa "schermata": denunciato

E'successo in Corso Italia: il 43enne è stato fermato dalla Polizia di stato nella giornata di ieri, mercoledì 7 luglio. La sua borsa, per evitare i metal detector, aveva una schermatura in alluminio

Nel pomeriggio, invece, deferimento in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per furto aggravato per un cittadino sloveno del 1978. Ha sottratto merce per un valore di 500 euro dal negozio Coin di corso Italia. È stato fermato dal personale dell’antitaccheggio. Aveva nascosto alcuni capi d’abbigliamento all’interno di una borsa 'shopper' che presentava una schermatura in alluminio.