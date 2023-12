Presunto furto di un portafoglio all'Oviesse, poi il prelievo di oltre 300 euro: indagano i carabinieri

TRIESTE - Il furto di un portafoglio, con successivo prelievo di 350 euro dal bancomat, è stato denunciato nella giornata di mercoledì 13 dicembre da una signora di 75 anni. Stando a quanto denunciato ai Carabinieri il giorno stesso, la donna si trovava all’Oviesse di via Battisti, nel reparto di abbigliamento femminile al piano terra, quando “una donna di circa 50 anni con un giubbotto nero lungo, corporatura esile e capelli mossi” si sarebbe “avvicinata a me facendomi spostare”. Dopo circa 20 minuti la signora si accorge di non avere più il portafoglio con sé e chiama immediatamente la banca per bloccare la carta. A questo punto, racconta, l’operatrice riferisce che sono stati prelevati 350 euro a una banca con sede in Corso Italia, e la carta viene bloccata. Il fatto risale a poco dopo le 9 del mattino e la regolare denuncia ai Carabinieri di via Hermet è stata sporta nel primo pomeriggio. Ora i militari dell’arma indagano sull’accaduto. “Il problema - racconta la figlia della signora, che si è rivolta alla nostra redazione - è che dentro c’erano tutti i documenti di mia madre e la foto di mio padre da giovane. Papà è venuto a mancare lo scorso febbraio, questo per noi è un lutto nel lutto”. Si tratta di un portafoglio in pelle nera, di grandi dimensioni, con bottoni d’argento. Come è sempre opportuno in questi casi, se qualcuno lo trovasse in giro è pregato di consegnarlo alle forze dell’ordine.