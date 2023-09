"Shopping gratis" da Coin, ruba profumi per 500 euro: arrestata

TRIESTE - Tenta di fare incetta di profumi senza pagare, un furto per un valore complessivo di 500 euro, ma i carabinieri di via Hermet la trovano e la arrestano. E' successo nel pomeriggio del 12 settembre 2023 da Coin in corso Italia. La donna, una 49enne italiana, cercava di scappare quando è stata notata dai militari, impegnati nel servizio di pattuglie appiedate denominato "carabiniere di quartiere". I carabinieri erano accorti dell'attivazione del sistema di allarme di un negozio di Corso Italia e conseguentemente hanno notato la donna in fuga. Sono quindi intervenuti in maniera tempestiva raggiungendo l'interessata, che si era nascosta tra alcuni cassonetti. In loco hanno anche rinvenuto una borsa di proprietà della donna, dove c'erano quattro confezioni di un costoso profumo.La signora è stata arrestata e condotta a casa in regime di arresti domiciliari, in attesa delle determinazioni dell'Autorità Giudiziaria. Invece il materiale trafugato, ancora intatto, è stato restituito al negozio.