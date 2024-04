Prima il raid in casa, poi le minacce con un coltello: arrestato trio di egiziani

TRIESTE - Due giovani di nazionalità egiziana sono stati arrestati e un connazionale minorenne dopo aver rubato all'interno di una abitazione di via Sara Davis a Roiano e aver minacciato, con due coltelli, il proprietario di casa. Il trio, rispettivamente del 1997, 2004 e 2006, sono stati fermati dagli agenti della Squadra volante della questura giuliana lo scorso 4 aprile. I giovani ladri erano riusciti ad introdursi nella casa dal giardino posto sul retro, forzando la porta d'ingresso. In tale occasione però è scattato l'allarme e i tre, subito dopo aver minacciato la persona proprietaria dell'abitazione, hanno tentato la fuga attraverso il giardino. Fuga che non è riuscita, visto che subito dopo sono stati intercettati dagli agenti di polizia. I due maggiorenni sono in carcere, mentre il soggetto minorenne è stato denunciato in stato di libertà.