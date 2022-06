Si finge sordomuto e ruba un Rolex: condannato 

Non solo l’abilità nel furto ma anche il talento nella recitazione hanno permesso a un 21enne di portarsi a casa un Rolex da 10mila euro fingendosi sordomuto. Le indagini della Polizia lo hanno però incastrato e ora dovrà scontare ora oltre due anni di carcere, anche se i suoi difensori hanno presentato ricorso in appello. L’imputato è C.S., cittadino colombiano che si trova ora al carcere di San Vittore di Milano per diversi altri furti commessi in altre città del Nord Italia.

I fatti

Questo specifico ‘colpo’ è stato messo a segno nell’ottobre del 2020: secondo quanto ricostruito dalle indagini delle Questure di Trieste e Piacenza, C.S. è entrato in una gioielleria in via Dante chiedendo, a gesti, di vedere diversi orologi, anche prelevati dalla vetrina, inducendo il titolare a spostarsi dentro e fuori dal negozio. Il gioielliere, impietosito dalla presunta disabilità, ha aiutato il cliente a chiedere l’assistenza di una terza persona che facesse da interprete per definire i dettagli dell’acquisto. Il falso disabile non aveva in realtà intenzione di tirar fuori il portafoglio e, mentre il titolare era fuori dalla gioielleria per telefonare, si sarebbe servito di alcuni complici per sottrarre un Rolex Gmt Master a quattro zeri.

Il titolare: “Ha approfittato della mia empatia”

“È entrato fingendosi audioleso – ha spiegato il titolare della gioielleria -, sono una persona empatica e ho cercato di venirgli incontro. Siccome non riusciva a descrivere quello che desiderava ho aperto la vetrina dandogli modo di indicare ciò che voleva vedere. Erano cose ben più modeste di quella che ha rubato. Poi, quando sono uscito per telefonare, ne ha approfittato”. L’orologio non è stato più restituito al proprietario, il 21enne è stato incarcerato mesi più tardi a Milano, dopo aver perpetrato diversi altri reati nel Nord Italia.

La condanna e il ricorso in appello

A indagini concluse, relativamente ai fatti di Trieste, il giovane è finito davanti al giudice Camillo Poillucci, non fisicamente in quanto già incarcerato al San Vittore e assente al processo, ed è stato condannato a due anni e due mesi per furto, con l‘aggravante della destrezza. I suoi legali Matteo Di Bari e Marzio Calacione hanno ritenuto la pena “eccessiva”e hanno presentato ricorso in appello chiedendone la riduzione.