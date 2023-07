Furto in un appartamento in via Madonna del Mare: rubati Rolex e gioielli

TRIESTE - Ennesimo furto di Rolex a Trieste. Questa volta, nel mirino dei malviventi è finita una donna triestina di 33 anni che ha già denunciato il fatto alla Questura. Lo riporta Telequattro. Il fatto è avvenuto mercoledì 21 giugno in un appartamento di via Madonna del Mare, ma è solo nelle ultime ore che la notizia ha iniziato a circolare. Il ladro, o forse più di uno, è riuscito a introdursi nell'appartamento mentre la donna era fuori casa, facendo razzia di tutti gli oggetti di valore che ha trovato. Il bottino comprende, oltre al Rolex, anche un anello con diamante.

La Polizia di Stato ha trovato segni di forzatura sulla porta blindata dell'appartamento. La serratura del portone è stata fatta saltare in pochissimo tempo, segno inequivocabile dell'azione di professionisti del furto. Con tutta probabilità, la donna era tenuta sotto osservazione da tempo e i ladri hanno colpito dopo aver studiato le sue abitudini. Le indagini sono attualmente in corso per rintracciare i responsabili. Le telecamere di sorveglianza della zona potrebbero fornire elementi utili.