Sparisce un altro Rolex, stavolta a Valmaura: "Gliel'ho dato io, ero ubriaco"

Dopo la rapina perpetrata dalla banda dei Rolex ieri in via Colautti, arriva un’altra segnalazione di furto a Valmaura, nella stessa giornata. Come riporta il Piccolo l’uomo vittima del furto, una guardia giurata 50enne di Trieste, sostiene che, mentre si trovava in stato di ebbrezza, una donna avvenente gli avrebbe chiesto l’orologio (del valore di circa 15mila euro) in cambio di un bacio. “Io me o sono sfilato gliel’ho dato – ha raccontato l’uomo al quotidiano locale – Lei mi ha baciato e poi se n’è andata”. Il 50enne ha dichiarato di non voler sporgere denuncia e di non essere in grado di riconoscere la donna.

Lo stesso giorno, in via Colautti nel rione di San Vito, un anziano è stato derubato da una donna, sempre di bell’aspetto, che dopo averlo abbracciato gli ha strappato l’orologio di dosso. Non ci sono attualmente prove di una correlazione tra due episodi. Escluso il fatto accaduto a Valmaura, sono sette in un anno le rapine perpetrate dalla cosiddetta “banda del Rolex” a Trieste.