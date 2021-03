Minorenne "beccato" a guidare senza patente uno scooter rubato e senza assicurazione

E' successo in via Vergerio. Il ragazzo è stato identificato dalla Polizia locale e, dopo gli accertamenti, è stato riaffidato alla madre

Alcuni giorni fa il personale del Nucleo Operativo Territoriale della Polizia Locale di Trieste, nel corso di un controllo di polizia stradale in via Vergerio all'intersezione con Settefontane ha fermato e controllato un motociclo Yamaha. Gli operatori hanno accertato che il giovane alla guida del motociclo era minorenne e privo di patente, guidava un mezzo di 150 cc di cilindrata sprovvisto di assicurazione, ma soprattutto il veicolo risultava oggetto di furto.

Il ragazzo è stato preso in custodia ed accompagnato presso la caserma San Sebastiano di via Revoltella per gli accertamenti di rito, e dopo aver ultimato tutti gli adempimenti veniva riaffidato alla madre. Il veicolo e stato riconsegnato al legittimo proprietario che aveva sporto regolare denuncia di furto nel febbraio scorso.