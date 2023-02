Raid notturno dei ladri alla Svevo: arrestati due giovani

Due uomini incappucciati tentano di rubare nella notte alla scuola Svevo di Chiarbola, ma vengono arrestati dalla polizia. E' successo nella notte del 4 febbraio in via Trissino a un cittadino italiano di 30 anni e un cittadino argentino di 25, entrambi residenti a Trieste e già destinatari dell'avviso orale del Questore per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo una segnalazione sono intervenuti sul posto tre equipaggi della squadra volante, che hanno notato due finestre rotte e rumori provenire dall’interno. Gli agenti si sono quindi introdotti nello stabile dove hanno sorpreso i due uomini incappucciati, che hanno subito tentato di darsi alla fuga. Uno, pur opponendo resistenza, è stato bloccato mentre si dirigeva in direzione di via dell'Istria, mentre il secondo è riuscito ad uscire dal comprensorio ma è stato fermato, nonostante cercasse di sferrare calci e pugni agli agenti. In seguito gli operatori della volante hanno controllato l'interno dell’istituto e hanno rilevato che gli uomini, dopo aver divelto due infissi, avevano rovistato in diversi vani della scuola e rubato un monitor per computer nascosto in un sacco e andato poi distrutto nella fuga. I due sono stati portati in carcere al Coroneo.