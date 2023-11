Segnalati ladri in via Crispi, polizia e carabinieri sul posto

TRIESTE - Due equipaggi della Squadra volante della questura giuliana si sono precipitati poco dopo le 15 di oggi 13 novembre nell'edificio di via Crispi che ospita i civici 23 e 23/1 a causa di una segnalazione per la presunta presenza di ladri. In un primo momento il personale di polizia è stato raggiunto anche da una pattuglia del Radiomobile dei carabinieri. Una volta sul posto le forze dell'ordine hanno setacciato il vano scale di entrambi i condomini, senza tuttavia trovare alcun elemento utile ai fini della ricerca. Nessuna abitazione è stata interessata da furti. I soggetti potrebbero essere riusciti ad allontanarsi dalla zona prima dell'intervento.