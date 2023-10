In fuga con i vestiti rubati: fermati in via Battisti dalla Polizia

TRIESTE - Intorno alle 16:30 di oggi, 26 ottobre, quattro giovani sono stati fermati dalla Polizia di Stato per aver rubato alcuni capi d'abbigliamento alla Upim in corso Italia. I quattro, dopo aver messo a segno il furto, sono fuggiti dal negozio e sono stati rincorsi dai vigilanti del negozio, che hanno tentato invano di fermarli. A incastrarli è stata la Polizia di Stato che è riuscita ad intercettarli in via Battisti, all'altezza della fontana del viale XX settembre, dove li ha fermati e perquis