Pluripregiudicato tenta il colpo in una villetta, tradito dall'antifurto

TRIESTE - La sera del 20 novembre un triestino del 1989 (L.G.A. le iniziali) è stato arrestato con l'accusa di tentato furto aggravato in abitazione, resistenza e violenza a pubblico ufficiale dopo essersi introdotto in una villetta di Guardiella. Gli agenti della polizia locale di Trieste in borghese stavano transitando in via Emilio Comici quando si sono imbattuti nel giovane (che indossava il passamontagna) intento a scavalcare il cancello dell'abitazione. Prima dell'arresto, ad insospettire gli uomini del Nucleo di polizia giudiziaria era stato un motociclo parcheggiato in maniera anomala nei pressi della villetta. Dal controllo del mezzo era infatti emerso che il proprietario (una donna) fosse residente altrove, nonché gravata da plurimi precedenti di polizia proprio per alcuni furti già denunciati in passato.

Gli agenti stavano per eseguire maggiori accertamenti sullo scooter quando è scattato l'antifurto della villetta. A quel punto hanno "beccato" il ladro intento a scavalcare la recinzione, per poi tentare la fuga. Bloccato immediatamente, l'uomo ha colpito con calci e pugni gli agenti della locale. Nonostante l'impeto, gli uomini del Npg sono riusciti a contenerlo e a portarlo nella caserma di via Revoltella. Una volta concluso l'arresto, gli investigatori sono tornati sul luogo del furto, rinvenendo un leverino metallico, dei guanti e una torcia elettrica. In seguito alla colluttazione uno degli agenti riportava lesioni tali da necessitare cure mediche.