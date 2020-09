Ruba 5000 euro in via Orlandini, beccato in un bar di via dell'Istria: denunciato

In tarda mattinata di ieri la Polizia di Stato ha denunciato per furto un cittadino albanese del 1977. Lo scorso 25 settembre aveva sottratto quasi 5 mila euro da una cassa di un supermercato di via Orlandini, riuscendo ad allontanarsi dall’esercizio commerciale senza essere scoperto. Attraverso alcune verifiche, il direttore e alcuni dipendenti hanno appurato il fatto e l’autore del furto è stato riconosciuto da uno di loro mentre si trovava seduto all’esterno di un bar di via Giulia. Informata la sala operativa della Questura tramite il 112, sul posto si è recato personale della Volante che ha identificato l’uomo. Ricostruito l’episodio e svolti gli atti di rito, l’albanese è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica.

