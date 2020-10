Ruba da Benetton, beccato dalla Polizia: denunciato 36enne

Nel pomeriggio di ieri 6 ottobre la Polizia di Stato ha denunciato per furto aggravato un cittadino marocchino del 1984 dopo essere stato sorpreso a rubare un capo di abbigliamento, al quale aveva strappato l’antitaccheggio, all’interno di un negozio di via san Lazzaro angolo via Ponchielli. Sul posto il personale della Squadra Volante della Questura che ha identificato l’uomo. Ricostruito l’episodio, è stato accompagnato in Questura e, dopo gli atti rito, è stato deferito alla locale Procura della Repubblica.

