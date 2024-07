Consegna 5000 euro in contanti e tutto l'oro che ha in casa, anziana truffata

TRIESTE - Ennesimo colpo dei ladri in città. Una anziana residente in via Sottoripa, nel rione di Cologna a Trieste, è stata vittima di un furto messo a segno ieri 4 luglio da un giovane sulla trentina, in collaborazione con un complice. La modalità del furto è quella ormai conosciuta come la truffa del finto avvocato. La donna è stata contattata telefonicamente da una persona che l'ha avvisata di un incidente stradale in cui sarebbe rimasta coinvolta la nipote e che, per liberarla dall'arresto, avrebbe dovuto consegnare ad un altro soggetto una somma di denaro. L'anziana signora, spaventata per le sorti della nipote, ha quindi consegnato circa 5000 euro in contanti e tutto l'oro e gioielli disponibili in casa al complice, presentatosi sulla porta di casa poco dopo. Secondo quanto si apprende, il responsabile del furto indossava una camicia bianca e si è dileguato dopo aver incassato la somma di denaro e l'oro. Sul posto è giunta la Squadra volante della questura di Trieste e dei fatti è stata informata la Squadra mobile.