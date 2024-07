Furto in supermercato, inseguito e placcato dalla polizia

TRIESTE - Un giovane sulla trentina è stato arrestato nella tarda mattinata di oggi 10 luglio dagli agenti della polizia locale dopo essersi reso protagonista del furto in un supermercato della zona. Il giovane è stato "braccato" da una pattuglia nei pressi di largo Sonnino e, dopo aver visto gli agenti, si è dato alla fuga lungo via Settefontane. Qui, all'altezza del civico 3, è stato placcato dagli agenti della locale. Sul posto sono giunte, subito dopo, anche altre tre pattuglie, in supporto alla prima. L'uomo, dopo essere stato fermato, è stato fatto salire a bordo di una autovettura delle forze dell'ordine e portato, per gli accertamenti di rito, nella caserma San Sebastiano di via Revoltella.