Ladro tenta il colpo a San Vito, il vicino lo vede e lo fa scappare

TRIESTE - I tentativi di furto nelle abitazioni di chi in quel momento non è in casa vanno avanti. Nella tarda mattinata di oggi 10 marzo una persona "alta circa un metro e settanta, capelli neri, giacca nera e pantaloni beige" è stato visto mentre tentava di forzare la porta d'ingresso di una anziana signora residente in viale Terza Armata. E' stato il figlio della donna a dare l'allarme pubblicando un post sui social. "Fortunatamente è intervenuto un vicino" ha scritto. Non è la prima volta che il rione di San Vito viene preso di mira dai ladri. Solo qualche tempo fa ignoti si erano introdotti all'interno di una abitazione in via Carpaccio, riuscendo a portare via gioielli, orologi e contanti per un valore complessivo di circa 20 mila euro. La persona che ha tentato di forzare la porta dell'anziana residente in viale Terza Armata si è data alla fuga. Il fatto è stato segnalato alle forze dell'ordine che stanno cercando il malvivente.

Chiunque abbia informazioni a riguardo è pregato di rivolgersi ai carabinieri.