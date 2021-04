Lidl e Despar nel Mercato coperto? Le prime reazioni della politica all'ipotesi del Comune

Futura: "Un gravissimo errore. Significherebbe in primis far chiudere le piccole attività storicamente presenti nel mercato". Adesso Trieste: "Speriamo sia uno scherzo"

Lidl e Despar in corsa per il project financing del Mercato Coperto: questa la voce trapelata sulla stampa locale, che ha destato le ire di alcuni movimenti politici quali Futura e Adesso Trieste. Come anticipato ieri dal Piccolo sembrerebbe archiviato, quindi, il dossier della Monticolo & Foti, che prevedeva un investimento di sei milioni da parte del Comune strutturando l'edificio di largo Barriera su tre livelli: al piano terra un mercato di specialità locali e street food, al primo piano studi paramedici e al terzo una terrazza adibita a parco urbano. L'ipotesi più probabile ora, è che la struttura venga affidata alla grande distribuzione diventando, di fatto, un supermercato. Le trattative sarebbero già in corso.

Dare la struttura alla Grande Distribuzione organizzata sarebbe, secondo Futrura, "un gravissimo errore. Significherebbe in primis far chiudere le piccole attività storicamente presenti nel mercato. Dove verranno spostate? Chi le rimborserà per la perdita dei loro banchi e del lavoro che perderanno?".

"Come la mettiamo - si chiede ancora Futura - con la tutela del bene culturale, che è vincolato e con la sua pubblica fruizione? Si perderebbe inoltre un punto di ritrovo e socializzazione degli abitanti del rione (dentro al Mercato coperto ci sono infatti un bar, l'edicola e altri servizi) oltre che rappresentare un'attrazione turistica. Il Comune farebbe chiudere l'ultimo nostro mercato? Non bastano il tram fermo e la piscina terapeutica crollata? Vogliono allungare l'elenco di strutture che hanno chiuso o lasciato in abbandono?".

Futura attacca anche l'assessore comunale alla valorizzazione del Patrimonio, Lorenzo Giorgi: "E' la stessa persona che nel 2017 annunciava l'avvio di importanti investimenti da parte del Comune per il restauro del Mercato Coperto per favorire il piccolo commercio locale? Perché e per chi allora il Comune ha investito i soldi dei triestini?".

Il movimento di Bandelli e Sacellini sostiene inoltre che "non serve attivare chissà quali costosi progetti di finanza pubblica. Si trovino le risorse per migliorare anche in successivi lotti (500 mila euro annui per 5 anni) la qualità del mercato e si affidino gli spazi del primo piano a progetti di piccoli artigiani e imprenditori locali nel campo dei prodotti locali e ristorazione. Si riduca il costo delle concessioni a favore dell'imprenditoria locale. Non servono progetti faraonici".

Secondo il portavoce di Adesso Trieste Riccardo Laterza, invece "Non può essere vero che il Comune voglia "rilanciare" il Mercato coperto trasformandolo in un supermercato. Attendiamo una smentita sperando che sia solo uno scherzo poco divertente".