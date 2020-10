In terapia intensiva operatrice sanitaria di 28 anni, positivo un ricercatore: i nuovi casi in Fvg sono 38

Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 1.423. Salgono a 10 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 27 i ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati decessi, quindi la cifra complessiva rimane 356. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

I dati

Oggi, su 2700 tamponi effettuati nella giornata di ieri, 12 ottobre, sono stati rilevati 38 nuovi contagi. Analizzando quindi i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 5.610: 1.872 a Trieste (6 in più di ieri), 1.910 a Udine (13 in più di ieri), 1.214 a Pordenone (5 in più di ieri) e 587 a Gorizia (14 in più di ieri), alle quali si aggiungono 27 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.831, i clinicamente guariti sono 19 e le persone in isolamento 1.367. I deceduti sono a 198 a Trieste, 77 a Udine, 72 a Pordenone e 9 a Gorizia.

I casi

Nel dettaglio dei casi, per quel che riguarda le terapie intensive si registra il ricovero di una giovane operatrice sanitaria di 28 anni e tre accettazioni dirette che riguardano altrettante persone rispettivamente di 79, 70 e 66 anni. In riferimento alle nuove positività rilevate, relativamente all'area scolastica si segnala il caso di un insegnante dell'Istituto comprensivo di Porcia e di un ricercatore dell'Area Science Park di Trieste. Infine, sul fronte degli operatori sanitari sono risultati positivi al Covid un infermiere del reparto di Pediatria dell'Ospedale di San Vito al Tagliamento e un operatore della residenza per anziani di San Quirino.