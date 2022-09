In arrivo in Fvg 400 infermieri di Comunità

"In arrivo entro il 2025 in Fvg 400 infermieri di famiglia o comunità". Lo ha dichiarato il vicepresidente con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi alla presentazione-incontro "L'infermiere di famiglia o comunità: il modello assistenziale in Fvg. Policy regionale" cui hanno preso parte i presidenti degli ordini professionali e i rettori delle università di Udine e di Trieste. Una figura che, ha dichiarato Riccardi, "sarà un importante pilastro per lo sviluppo della sanità territoriale, sia per l'assistenza alle persone che per la promozione della salute. Per istituire e certificare questa figura, in linea col Decreto Ministeriale 77/2022 di riorganizzazione della medicina territoriale, abbiamo avviato un percorso che porterà, entro il 2025, a rendere attivi sul territorio 400 infermieri di famiglia o comunità".

"Questa figura avrà un ruolo determinante nei processi di assistenza e cura dei cittadini-utenti e nell'attivazione di quella che si può chiamare la "sanità di iniziativa" - ha spiegato Riccardi -. La presa in carico della persona avverrà per livelli di complessità: la popolazione, cioè, sarà "stratificata" per livello di rischio, per il quale sarà declinata una funzione di infermiere di comunità. In questo modo si riuscirà a dare risposte il più possibile appropriate, corrette ed esaustive alle persone".