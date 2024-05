Maltempo, l'allarme degli apicoltori: "Rischiamo di chiudere, la Regione ci aiuti"

“C’è grande apprensione per la nuova ondata di maltempo che potrebbe compromettere definitivamente la produzione del miele di acacia e mettere in ginocchio definitivamente le aziende apistiche con gravi conseguenze anche per l’impollinazione delle filiere agricole”. È questo l'allarme lanciato dai presidenti delle associazioni apistiche del Friuli Venezia Giulia che hanno inviato all'assessore regionale all'Agricoltura, Stefano Zannier, un'accorata lettera in cui denunciano che "senza interventi immediati il settore subirà un colpo irreparabile, con conseguenze a lungo termine sull'economia locale e sulla biodiversità. Per non parlare del concreto rischio per tanti piccoli imprenditori apistici di dover chiudere definitivamente".

Gli apicoltori affermano che a fronte di raccolti nulli di miele sono costretti a intervenire in maniera tempestiva con importanti alimentazioni di soccorso per mantenere in vita le colonie che, durante la loro attività di bottinatura, non riescono a raccogliere nettare a sufficienza per garantire la loro sopravvivenza. Tutto questo, tradotto, significa non solo mancati guadagni, ma soprattutto "spese aggiuntive per impedire il collasso degli alveari".

A rischio la biodiversità

La mancanza di risorse alimentari per le api minaccia la sopravvivenza degli alveari, mettendo a rischio l'intero comparto apistico. Inoltre, l'impatto sul settore apistico non si limita solo alla produzione di miele. La diminuzione delle popolazioni di api ha ripercussioni negative anche ovviamente sull'impollinazione delle colture agricole, compromettendo ulteriormente la sicurezza alimentare e l'economia locale. "Mentre le api e gli apicoltori lottano per adattarsi e sopravvivere ai cambiamenti climatici, la comunità – si chiedono gli apicoltori – ha compreso a fondo quanto importante sia il settore apistico? Stiamo sacrificando il nostro ecosistema sull'altare del profitto a breve termine. L'uso di suolo fertile per l'installazione di impianti fotovoltaici, la progressiva scomparsa dei pascoli, l’abbandono di aree marginali che vengono quindi colonizzate solo da piante inutili per i pronubi (insetti che trasportano polline, ndr), la pratica brutale di estirpare ecosistemi perfettamente in equilibrio per dar spazio alle monocolture intensive come ad esempio le viti e alcune coltivazioni erbacee non destinate alla filiera agroalimentare, senza parlare di specie non più appetibili dalle api come il girasole alto oleico e il colza alto oleico, rendono sterile l'ambiente, privo di risorse per gli insetti pronubi e altre specie animali fondamentali al mantenimento della biodiversità". Per gli apicoltori è "una corsa verso il declino, dove la nostra ignoranza e indifferenza stanno portando all'estinzione non solo delle api, ma anche di un pezzo fondamentale dell'ecosistema".