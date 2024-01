Freddo ancora qualche giorno, a metà settimana arriva la pioggia

Un'altra settimana all'insegna del freddo si prepara a dare il benvenuto a tutta la regione. Eccezion fatta per qualche goccia nel triestino nei prossimi giorni il meteo rimarrà stabile e ben soleggiato sulle Alpi, mentre in pianura giungeranno, a partire da oggi, un po' di nebbie e nubi basse sul Polesine e verso la Venezia Giulia. La stabilità proseguirà anche all'inizio della nuova settimana, mentre una perturbazione è attesa tra il 17 e il 18 gennaio, con ritorno di piogge e nevicate fino a quote basse sui rilievi.