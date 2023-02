Pride Fvg: ecco dove sarà l'edizione 2023

La parata dell'orgoglio Lgbtqia+ del Fvg si terrà quest'anno a Pordenone, il 10 giugno, in occasione del Pride Month. Ne dà notizia l’associazione FVG Pride, che dal 2017 organizza la marcia grazie alla collaborazione delle associazioni che si battono per i diritti della comunità queer locale. Dopo l'ultima edizione, svoltasi a Gorizia nel 2021, Pordenone è il solo capoluogo regionale a non avere ancora avuto la sua parata, motivo per cui la città è stata scelta. Prima della manifestazione ci sarà un ricco calendario di eventi culturali, aggregativi e di intrattenimento in tutta la Regione, che verranno annunciati nel dettaglio nelle prossime settimane.

“Purtroppo - sottolinea l’associazione FVG Pride - c’è ancora fortemente bisogno di Pride anche in questo territorio: i motivi sono descritti nel nostro Manifesto e sono legati a rivendicazioni che da anni rimangono inascoltate, che riguardano i nostri diritti negati, aspetti legali e istituzionali, il nostro benessere e la nostra salute non garantiti, l’educazione mancata o peggio ostacolata. Le ragioni che ci spingono a marciare proprio a Pordenone sono legate alla crescente richiesta della sua comunità e alle innumerevoli occasioni di discriminazione ricevute anche e soprattutto da chi, invece, avrebbe avuto il compito istituzionale di rappresentare ogni soggettività. E invece, ciò che accade regolarmente è sotto gli occhi di tutt?: attacchi continui e una strenua difesa del proprio diritto a discriminare chi è considerato diverso”. Il motto scelto per l’edizione 2023 di questo Pride è Resistenza in Corso - #Proudenone".