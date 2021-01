Coronavirus, il Fvg resta in zona arancione

Il monitoraggio settimanale dell'Iss tratteggia una situazione in Friuli Venezia Giulia in lento miglioramento, con il rischio sceso da alto a moderato, rispetto alla settimana scorsa.

Si cominciano a vedere i primi risultati delle restrizioni: il monitoraggio settimanale dell'Iss tratteggia una situazione in Friuli Venezia Giulia in lento miglioramento, con il rischio sceso da alto a moderato, rispetto alla settimana scorsa. Scende anche l'indice Rt, stimato 0.88 (la settimana scorsa era 0.94 e scendono i casi registrati di positività). Ma c'è un paramentro che ancora porta ad essere la nostra una tra le peggiori regioni d'Italia: il tasso di incidenza dei contagi ogni 100 mila abitanti, attestato intorno a 507. Al pari di questo dato, anche quello relativo alla situazione ospedaliera resta preoccupante: l'occupazione delle Terapie intensive è al 36% e quello di altri reaparti è al 54%. Per la nostra regione significa che ancora questa settimana resterà in zona arancione, come previsto da Dpcm che ammette il passaggio in zona a rischio inferiore solo dopo 15 giorni: per sperare in una zona gialla, dunque, bisogna aspettare almeno fino a domenica 31 gennaio.

In Italia

Secondo la sintesi nazionale: sono in una classificazione "moderata ad alto rischio di progressione a rischio alto": Lazio, Marche, Molise, PA Trento, Valle d'Aosta; sono in una classificazione di rischio alta: la provincia autonoma di Bolzano, la Sardegna, la Sicilia, l'Umbria; sono in una classificazione di rischio moderata: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Veneto; sono in una classificazione di rischio bassa: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Liguria e Toscana.