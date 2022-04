Fvg protagonista al Salone del libro di Torino: oltre 50 eventi in cartellone

Il Friuli Venezia Giulia sarà sicuramente protagonista alla 34esima Edizione del Salone del libro di Torino con 51 eventi in calendario e altri appuntamenti collaterali. Lo hanno evidenziato l'assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli insieme al collega di giunta alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, intervenendo oggi a Trieste alla presentazione del programma allestito, con il supporto operativo e organizzativo di Pordenonelegge, in occasione della kermesse internazionale. L'importante evento si terrà nel capoluogo piemontese dal 19 al 23 maggio.

Nelle Sale istituzionali del Salone, da giovedì 19 a domenica 22 maggio la Regione Friuli Venezia Giulia proporrà protagonisti e temi di grande rilevanza: l’autore triestino Mauro Covacich si cimenterà in un “corpo a corpo” con Joyce, nel centenario della prima edizione di “Ulisse”. La scrittrice Melania Mazzucco, vincitrice del Premio letterario Friuli Venezia Giulia 2021, rileggerà le trame del racconto dedicato al Tiepolo e alla città di Udine, mentre del centenario di Pier Paolo Pasolini parleranno la scrittrice Dacia Maraini, Premio Hemingway 2021 e il fumettista e cantautore Davide Toffolo, autore del graphic novel di culto “Pasolini” (Rizzoli Lizard).

Ci saranno anche tre campionesse sportive- Katia Aere, Sara Gama e Mara Navarria – intervistate dal giornalista Paolo Condò, mentre l’autore pordenonese Enrico Galiano dialogherà con un gruppo di studenti e nel segno della poesia faranno tappa il vincitore del Premio Umberto Saba Milo De Angelis con la nuova traduzione del “De rerum natura” di Lucrezio (Mondadori), Giampiero Neri con l’ Antologia personale in uscita per Garzanti e Valerio Magrellir con la nuova raccolta “Exfanzia” (Einaudi). Nello Stand Friuli Venezia Giulia si alterneranno una quarantina di incontri ed eventi, fra i protagonisti anche Nicoletta Costa, Marino Sinibaldi, Andrea Maggi, Francesco Tullio Altan, Toni Capuozzo, Simone Cristicchi, Emilio Rigatti, Laura Pugno, Antonio Riccardi, Marco Balzano

In questa edizione il Fvg sarà Regione ospite del Salone, con una presenza di rilievo all'interno della manifestazione, come ricordato dall'assessore alla Cultura, che ha ricordato come l'attenzione dedicata dal Salone al nostro territorio sia frutto anche della presenza di manifestazioni culturali ai vertici in Italia e il cospicuo numero di lettori. In particolare il progetto leggiAmo, che getta le basi già a partire dalle scuole dell'infanzia per promuovere la lettura.

Per l'assessore Bini, il Salone del libro rappresenta un'importante vetrina di promozione capace di dare grande visibilità. "La fortuna del nostro territorio - ha detto Bini - è quella di organizzare grandi manifestazioni internazionali dedicate alla cultura, capaci quindi di attrarre un'importante numero di turisti legati a questo settore".

Lo stand della Regione, posizionato anche quest'anno all'Oval, è allestito con criteri di sostenibilità: le strutture in legno sono ricavate da materiale di recupero dalle foreste colpite dalla tempesta Vaja (2018), il corner dedicato alla promozione turistica del territorio, a cura di PromoTurismoFVG, pur con materiali cartacei a disposizione, incentiverà la comunicazione tramite il rinvio al digitale (qrcode). Ad ampliare la presentazione della Regione ci saranno anche dei momenti conviviali curati dall'area food&wine di PromoTurismoFVG e dedicati ai prodotti tipici regionali. La migliore produzione agroalimentare del Friuli Venezia Giulia sarà anche al centro del ricevimento inaugurale del Salone del Libro 2022, nella serata di giovedì 19 maggio al Castello di Rivoli: nell'occasione sarà ampiamente rappresentata l'eccellenza enogastronomica della regione. Gli eventi del salone a cura della Regione sono consultabili nel sito del Salone del libro al seguente link.