La Slovenia apre le porte al Fvg, le gostilne si preparano all'assalto dei triestini: "Speriamo torni la normalità"

E' iniziato il conto alla rovescia per questo sabato: in meno di 24 ore dall'annuncio del via libera sono arrivate le prime prenotazioni. Da lunedì gostilne aperte fino alle 22

Arrivano le belle giornate e, fortunatamente, anche le belle notizie. Da sabato 22 maggio infatti il Fvg potrà entrare in Slovenia senza il Pct (certificato di guarigione, di vaccinazione o test negativo). Un via libera quindi per tutti coloro che frequentavano le gostilne al confine, concedendosi una golosa gita oltreconfine. Novità in arrivo anche per l'orario di apertura: da lunedì le locande ed i ristoranti sloveni saranno infatti aperti anche a cena, ovvero fino alle 22.

La notizia ha rincuorato non solo i triestini che potranno tornare alle loro vecchie abitudini, ma anche i titolari delle varie gostilne che sperano la situazione non cambi e che ci sia finalmente un graduale ritorno alla normalità. "Abbiamo riaperto proprio oggi. Non sapevamo di questa novità, ma non aspettavamo altro - ha dichiarato il titolare della Gostilna Ruj -. Essendo vicini al confine abbiamo sempre lavorato con la clientela triestina e italiana. Ci fa molto piacere naturalmente. Speriamo solo duri nel tempo e che non arrivino altre misure restrittive". Il Ristorante e Hotel Grahor riaprirà invece il 28 maggio: "E' sicuramente una notizia positiva. La situazione migliorerà sicuramente e piano piano, con l'arrivo dell'estate, andrà sempre meglio"

Molte gostilne sono aperte e in questo periodo hanno continuato a lavorare con i transfrontalieri e i clienti affezionati, come quelli di Domacija Sanja: "Speriamo che da sabato vada ancora meglio". Alle gostilne Krizmanu e Strunjan sono anche arrivate le prime prenotazioni: "Non possiamo ancora parlare di normalità, ma speriamo si vada in quella direzione".