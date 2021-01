Il Fvg cambia colore, Fedriga: "Da domenica si torna in zona gialla"

"Ho appena sentito il ministro della Salute Roberto Speranza, che mi ha confermato il ritorno del Friuli Venezia Giulia in zona gialla già a partire dall'entrata in vigore della prossima ordinanza nazionale." Ne dà notizia il governatore Massimiliano Fedriga.

Secondo quanto riportato da Today, il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà le nuove ordinanze in giornata e andranno in vigore a partire da domenica 31 gennaio.

Sono in area arancione le Regioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano. Tutte le altre Regioni e Province Autonome sono in area gialla. L'ordinanza di Speranza: Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Bolzano in zona arancione, il resto d'Italia in zona gialla (anche la Lombardia) Nessuna regione in zona rossa: scendono in arancione Sicilia e Provincia di Bolzano. Mentre molte regioni passano da arancione a giallo, comprese Lombardia e Lazio, di cui si e' discusso in questi giorni. Con loro "guadagnano" un colore migliore anche Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Fvg, Liguria, Marche e Piemonte.

Secondo la nuova ripartizione che verrà ufficializzata con l'ordinanza quindi: