Ai tedeschi il Friuli Venezia Giulia piace sempre di più

Nel 2023 la presenza di turisti tedeschi in Friuli Venezia Giulia è aumentata del 3,1 per cento. A spingere questo aumento, che si traduce in un milione e 400 mila di visitatori in più rispetto all'anno precedente, le città capoluogo e la montagna. "C'è un ulteriore novità che riguarda le destinazioni - ha detto l'assessore regionale al Turismo Sergio Emidio Bini -: nell'immediato post pandemia i turisti si erano indirizzati soprattutto verso il prodotto mare, ma ora cercano l'esperienza a contatto con la natura, prediligendo escursioni in montagna e l'outdoor, meglio se abbinato a un'offerta enogastronomica di livello. Così si spiega il successo registrato, ad esempio, dalla Carnia (+18,3% di presenze) e dal Tarvisiano (+20,8%), ma anche da città come Pordenone (+16,3%) e Trieste (+12,8%)".

Gli operatori

Gli operatori presenti a Monaco sono i consorzi Grado Turismo, Lignano Holiday, Pordenone Turismo; Convention and VisitorsBureau di Trieste; le reti di imprese Forni di Sopra - Dolomiti in tutti i sensi, Visit Zoncolan, Udine Chiavi in Mano; il tour operator FunActive Tours; A-Group hotels and campings di Lignano Sabbiadoro e Grado; Camping Village Baia Holiday di Duino Aurisina; Villa Luppis di Pasiano di Pordenone; il rifugio escursionistico Pian dei Ciclamini.

Serata dedicata

In collaborazione con la Camera di commercio italo-tedesca si è tenuto anche un evento di presentazione dell'offerta turistica ed enogastronomica regionale con190 stakeholder locali. "L'anno scorso abbiamo organizzato il primo evento fuori salone durante l'ITB di Berlino, quest'anno è la volta del primo fuori salone dedicato a business e press a Monaco di Baviera" ha spiegato Bini, ricordando anche che l'investimento promozionale della Regione verso il mercato tedesco continua a essere forte, non soltanto con campagne di comunicazione sui media locali come stampa, radio, siti internet, ma anche attraverso la brandizzazione dei tram a Francoforte e Vienna.

Le considerazioni

"Il riscontro degli operatori presenti in fiera - ha precisato Bini - è ottimo, come testimoniano le prenotazioni in forte crescita, non soltanto nelle località di mare. Il fatto che quest'anno le feste comandate in Austria e Germania cadano presto sta spingendo molti turisti a prediligere la visita alle città d'arte all'inizio della stagione estiva. È il segnale del successo delle strategie di destagionalizzazione e di promozione integrata del territorio regionale, che cresce nel suo complesso".