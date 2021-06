Fvg tra le regioni che hanno vaccinato più giovani

Coperto il 21,8% della fascia tra i 20 e i 29 anni. Fedriga: "Regioni pronte per la terza dose"

La Campania, il Friuli Venezia Giulia e l'Umbria sono le regioni che hanno somministrato il maggior numero di dosi di vaccino in Italia ai giovani tra i 20 e i 29 anni, coprendo rispettivamente il 26,1%, 21,8% e 21,3% di questa fascia di popolazione. E' quanto emerge dai dati sulle vaccinazioni in Italia riportati dall'Ansa. Nella graduatoria, in cui sono comprese anche le province autonome di Trento e Bolzano, quest'ultima ha raggiunto già il 30,3%. Lombardia al 20,7%, Sicilia al 20,3% e Basilicata al 20%.

Sull'ipotetica somministrazione di una terza dose di vaccini, il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga ha dichiarato a a Sky Tg24 che le Regioni sono pronte. "E' chiaro - ha spiegato Fedriga - che dipende se la terza dose verrà somministrata una tantum o se si tratterà di un vaccino annuale. In quest'ultimo caso, ovvero se diventasse un vaccino ripetitivo, dovremmo passare dalla straordinarietà di questa campagna vaccinale all’ordinarietà, che significa coinvolgere i medici di medicina generale e le farmacie”